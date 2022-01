Muere el actor y comediante Bob Saget a los 65 años

El comediante y actor, reconocido por su papel en Full House, Bob Saget, murió a los 65 años de edad. Según TMZ, fue encontrado muerto dentro de su habitación en el Ritz-Carlton en Orlando, Florida.

Las causas de su deceso se están investigando. Sin embargo, lo que se conoce hasta el momento es que los bomberos confirmaron su fallecimiento alrededor de las 4 p.m, luego de que la seguridad del hotel Ritz-Carlton lo encontrara inconsciente en su habitación.

Los reportes indican que el comediante se encontraba actualmente de gira por el sur de Estados Unidos y aquellas actividades se extenderían hasta mayo de 2022. Pues, su último espectáculo fue el sábado en la noche en el Ponte Vedra Concert Hall de la ciudad de Jacksonville.

BREAKING: Bob Saget, the veteran comedian and actor known for his role in Full House, was found dead inside of an Orlando hotel room on Sunday. https://t.co/5FA9HoMHK8 pic.twitter.com/JOOw5dXbuH

