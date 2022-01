Teresa Marinovic se defiende por no usar mascarilla: “Llego el momento de decir basta a la Dictadura Sanitaria”

La convencional constituyente, Teresa Marinovic, se defendió de las críticas, luego de ser captada sin usar mascarilla en medio de la Convención.

Por medio de su cuenta de Twitter, la convencional de Vamos por Chile afirmó que no es una persona anti-vacunas, pero dejó en claro que cree que existe una “Dictadura Sanitaria”.

En medio de la elección de la mesa directiva del órgano redactor, la convencional se mostró caminando sin mascarilla, lo que le significó el llamado de atención del secretario de la Convención, John Smok. Este último debió reiterar en varias ocasiones las recomendaciones y normas sanitarias que rigen a la Convención y a todo Chile.

“No consumir alimentos ni bebestibles dentro del Salón de Honor, mantener la distancia física y evitar el contacto físico al saludar”, recordó Smok. Marinovic finalmente hizo caso después de dos llamados.

Durante la jornada de este jueves, la controvertida convencional de derecha expresó: “No soy anti-vacunas. No creo que el virus sea inexistente. No tengo inclinación a creer en teorías conspiranoicas. Pero creo en la libertad, y en que hemos cedido demasiadas libertades individuales en nombre de la salud. Llegó el momento de decir BASTA #DictaduraSanitaria”, dijo por medio de su cuenta de Twitter.

— Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) January 6, 2022