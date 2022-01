José de Gregorio: “El país tendrá que endeudarse permanentemente para financiar la PGU”

El ex presidente del Banco Central, José de Gregorio (DC), sostuvo en Cooperativa, el problema de fondo que tiene el proyecto de la Pensión Garantizada Universal. Afirmó que no está financiada, y advirtió que “cuando no hay financiamiento, los países se endeudan”.

El economista explicó que “la parte contemplada en el Presupuesto 2022 es la ley corta de pensiones que tenía provisionado un gasto”, pero la proyección hasta el 2026 también incorpora esa eventual norma, “que no está ni siquiera legislada, y las exenciones tributarias. En concreto, significa que el país se va a tener que endeudar permanentemente para poder financiar, porque no alcanza”.

Por último, sostuvo que “si no existen los ingresos tributarios o de otro tipo de renta del estado, si no está eso, significa mayor deuda pública”.

Recordemos que el proyecto de Pensión Garantizada Universal busca beneficiar al 80% de los adultos mayores del país. Además, esta iniciativa es uno de los proyectos del Gobierno de Sebastián Piñera en sus últimos meses de mandato.

Esto implica que todos los beneficios del actual Pilar Solidario serán reemplazados por la Pensión Garantizada Universal (PGU). Es decir, que los actuales beneficiarios de Sistema de Pensiones Solidarias dejarán de percibir la Pensión Básica Solidaria, la que tendría el valor de $176.096 a partir del 1 de enero de 2022, y el Aporte Previsional Solidario, comenzando a recibir un beneficio con un monto único de $185.000.