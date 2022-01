Proporcionan fuerte golpiza a mamá de Ámbar Cornejo al interior de la cárcel

Denisse Llanos, condenada por el delito de homicidio, abuso sexual y corrupción de menores en contra de Ámbar Cornejo y su hermano, denunció que fue golpeada por Mónica Caballero, compañera de celda en la cárcel del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Miguel.

En su denuncia, Llanos dice que la discusión se inició por “temas de la limpieza del dormitorio. Ella me empujó y yo me defendí”, relata en una primera instancia.

“En ese instante, en el cual estoy sacando mis cosas para cambiarme, entra la interna y me arremete con combos en mi cara, cabeza y patadas en el resto del cuerpo. Me dijo violadora cu… y que me iba a hacer la vida imposible, que no me iba a dejar dormir“, dijo Llanos en declaraciones que difundió LUN.

Según Meganoticias, en una entrevista a la psicóloga Margarita Rojo, no se tiene vislumbrado de manera clara el lugar donde ubican a los parricidas en la cárcel, pero cometer el tipo de delito contra un hijo, se castiga drásticamente al interior.

“Está claro que se encuentran entre lo más abajo, pues para la mayoría de las internas, sin importar lo peligrosas que sean, es inaceptable el asesinato de los hijos, sobre todo porque la mayoría han terminado en la cárcel por delitos para proteger y alimentar a sus retoños“, afirma Rojo.

Este fenómeno es llamado “victimización terciaria”, la cual se produce “cuando un delincuente pasa a ser víctima del sistema, por lo que las reclusas sienten que el castigo impuesto a Llanos no es suficiente y buscan endurecerlo lo que más puedan“, concluyó.

Por esta golpiza, Mónica Caballero fue castigada por la jueza Verónica Vásquez, del 11 Juzgado de Garantía de Santiago con diez días sin visitas, sanción que durará hasta el 8 de enero.