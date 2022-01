Elisa Loncon tras votación fallida en la Convención: “Nosotros no venimos aquí a dar un espectáculo”

A las 15:00 se retomará la votación para escoger la nueva mesa directiva de la Convención Constituyente, luego de 8 largas votaciones que se extendieron por 16 horas. Sin tener frutos, no lograron obtener el mínimo de 78 apoyos para poder escoger a la nueva presidencia y vicepresidencia.

Sin embargo, Cristina Dorador estuvo a punto de alcanzar los ⅔ que se requieren, pero no lo consiguió y sostuvo que “mi nombre no produjo consenso y por eso, he decidido declinar mi candidatura a la presidencia de la Convención”.

Pero la falta de acuerdos ha conllevado a múltiples críticas entre los convencionales constituyentes. El constituyente Agustín Squella dijo que “hemos dado un espectáculo durante todo el día”.

Sus palabras fueron cuestionadas por la-todavía- presidenta del organismo, Elisa Loncon, quien afirmó que “la lectura que yo tengo del proceso es que aquí se ha ido construyendo todo a partir del acuerdo; cuando no hay acuerdo, no hay avance (…) la democracia requiere tiempo, dedicación y conversación”.

“Nosotros no venimos aquí a dar un espectáculo, sino que a avanzar en las materias políticas que están vinculadas con el tema de instalar esta nueva Constitución. No fue nunca un espectáculo el haber instalado esta posibilidad de hacer un cambio de mesa y ampliarla, fueron decisiones democráticas y que ayer nos hubiéramos instalado para eso es parte del programa que nosotros mismos nos hemos fijado y eso no es espectáculo”, afirmó Loncon.

En este contexto, destacó que “no podemos desmerecer el proceso”, puesto que ayer los convencionales estuvieron hasta muy tarde “intentando avanzar desde el sitio donde están y yo valoro ese esfuerzo”.

Ante esto, hizo un llamado a la ciudadanía a otorgarles tiempo a los convencionales para poder conversar y llegar a un acuerdo. “Yo creo que con el tiempo, con la conversación, se puede avanzar, porque así lo hemos hecho”, finalizó.