Asesor económico de Gabriel Boric se refiere al cierre de las AFP: “Puedes odiarlas, pero no hagas una tontera tan brutal de cerrarlas de un día para otro”

En conversación con Radio Biobío, el asesor económico de Gabriel Boric, Ricardo Ffrench-Davis, manifestó que la idea de cerrar las AFP sería un error. Refiriéndose a esa decisión como una “tontera”, el economista aconsejó no utilizar esta vía como una solución para el problema de las pensiones en el país.

Durante la entrevista Ffrench-Davis, el economista y miembro del Consejo Asesor Económico del Presidente electo Gabriel Boric desmenuzó los aspectos económicos del gobierno que asumirá este 11 de marzo.

Respecto al cierre de las Administradoras de Fondos de Pensiones, el asesor fue claro en mostrar su resistencia a esta opción. “Puedes odiarlas, pero si amas más a Chile que lo que las odias, no hagas una tontera tan brutal de cerrarlas de un día para otro”, mencionó Ffrench-Davis.

El economista recomendó pensar en las tareas transformadoras que ayudarán al crecimiento del país. “Doy mi recomendación: no cometas tonteras que te pueden hacer imposible las tareas transformadoras de este país. Piensa: lo más importante son las tareas transformadoras. Lo transformador no es cerrar algo que existe, que no ha sido bueno en el promedio, pero que cerrarlo puede crear un desbarajuste brutal en tu sistema económico”, opinó.

En reemplazo de esta decisión el economista propuso el sistema de funcionamiento mixto, sumado a la idea de que las cotizaciones nuevas vayan integrándose al nuevo sistema de seguridad social. “Con platas que se reinvierten y se capitalizan, y otras van a compensar las pensiones bajas”, dijo para explicar el sistema mixto.

También se refirió al sistema laboral que propuso el presidente electo en el que pretende reducir las horas laborales a 40 semanales. “Tratemos de tenerlo en cuatro años más. No crear las esperanzas de que eso venga ahora”, agregó llamando a tomarse los procesos con los pies en la tierra y pensando en la gradualidad.