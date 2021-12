Caso Latam: Superintendencia de Pensiones instruye a las AFPs a tomar acciones legales

Tras las denuncias surgidas contra la línea aérea Latam, la Superintendencia de Pensiones instó a las AFPs a tomar acciones legales. Desde la empresa desmintieron las acusaciones sobre una eventual deuda de 500 millones a las AFP. Además, negaron haber mantenido o pagado una deuda a alguna sociedad de inversiones de los hijos del presidente Sebastián Piñera.

Las denuncias que han circulado durante esta semana contra Latam, tienen a la empresa en un punto crítico, especialmente tras las declaraciones que entregaron varios inversionistas minoritarios de la aerolínea.

Es importante detallar que hoy, la empresa se encuentra acogida al capítulo de quiebras en Estados Unidos, debido a la suma de malas decisiones administrativas y el duro impacto que ha tenido la pandemia en la industria en general.

Si bien, la aerolínea presente en gran parte del mundo busca salir de este proceso por medio de un acuerdo, se piensa que la solución a la crisis que atraviesan sería una ayuda hacia los accionistas mayoritarios, lo que traería un gran daño a los minoritarios.

La denuncia

Según publicó en junio de 2020 el medio El Mostrador, la Familia Cueto, uno de los principales accionistas de la empresa, habrían pagado una millonaria deuda que habrían mantenido con los hijos del presidente Piñera -por traspasos nunca aclarados que les hizo el mandatario- antes de que LATAM se acogiera a la ley de Bancarrota norteamericana en medio de la pandemia.

Esta denuncia, si bien data de más de un año, volvió a reflotar durante esta semana tras las declaraciones de el inversionista Jorge Said Yarur, quien fue invitado al programa de La Red, Mentiras Verdaderas.

Las acusaciones de Said Yarur

En conversación con Mentiras Verdaderas, el accionista minoritario de Latam se refirió a los supuestos pagos anticipados de Latam a una de las compañías de los hijos del presidente Piñera.

Consultado por la supuesta decisión de Latam de poder zanjar la eventual deuda que mantenían con ellos, el empresario afirmó que: “Si yo hubiera sido Presidente y mis hijos hacen algo así me enojaría fuertemente con ellos, porque eso no corresponde. Es una falta de ética. Eso no se debe hacer”.

“No es correcto porque cosas como estas, puntuales, o ciertos ministros que dijeron ‘levántese más temprano para ahorrar en el Metro’ o ‘compre flores’ (…) provocaron el estallido social”, deslizó.

Además, el empresario aclaró que varias instituciones tenían dinero invertido en Latam. Una de estas, las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP), una de las implicadas en las supuestas deudas. “Y no solo eso, las AFP tenían invertido no en bonos, sino acciones, pero las fueron vendiendo hacia abajo y cuando vendes hacia abajo es una pérdida camuflada”, explicó Said Yarur.

Superintendencia de Pensiones instó a AFPs a tomar acciones legales

Tras esta denuncia realizada por Said Yarur en contra de la aerolínea, la diputada Gael Yeomans (CS) ofició a la superintendencia de pensiones a iniciar un procedimiento de fiscalización sobre las Administradoras de los Fondos de Pensiones y esclarecer los vínculos con Latam.

“Es sumamente preocupante y alarmante ver cómo una vez más se ponen en riesgo las pensiones de las y los chilenos, y no me parece el silencio de la Superintendencia de Pensiones al respecto. Por eso decidí oficiar a esta institución para que inicie una investigación, y así poder velar que las decisiones que tomen las AFP en el proceso de quiebra sean resguardando los fondos de pensiones“, anunció la parlamentaria.

Además, añadió que “las jubilaciones de las y los chilenos no pueden ser parte de las pérdidas de un negocio. Esto nuevamente vuelve a poner a la luz lo cuestionable y macabro que es este sistema, y la necesidad de un cambio profundo que empezaremos con el próximo Gobierno“.

Por esto, la Superintendencia de Pensiones anunció que se encuentra monitoreando de manera directa todo lo que ocurre en relación con las supuestas inversiones efectuadas con estos recursos de los fondos de pensiones en Latam e instruyeron a las administradoras a tomar las acciones legales necesarias.

La respuesta de Latam

Desde la aerolínea respondieron y desmintieron tajantemente las acusaciones.