Paulina Núñez, diputada de RN: “La derecha debe reconocer que hay demandas sociales históricas que no vienen impuestas por Cuba ni Venezuela”

La diputada y senadora electa de Renovación Nacional, Paulina Núñez, criticó a su sector político y dijo que “la derecha debe reconocer que las demandas sociales históricas no vienen impuestas por Cuba ni Venezuela”, esto respecto a que se le preguntara sobre el ‘poder económico’ de su sector.

Luego de la derrota de José Antonio Kast, el pasado 19 de diciembre y ante el nuevo gobierno que estará al mando de Gabriel Boric, además de la conformación del Congreso, Nuñez, dijo en El Dínamo que “hay un paradigma que nos pide lograr grandes acuerdos”.

En este contexto, manifestó estar en desacuerdo con la posición de su partido “en el caso de nuestro sector, tenemos que separarnos totalmente del poder económico. Creo que la derecha ha avanzado muy de la mano del poder económico o del empresariado y eso le hace muy mal a la política”.

“El sector debe reconocer que estamos en un nuevo país, la derecha debe reconocer que hay demandas sociales históricas, que son reales, que no vienen impuestas por Cuba ni Venezuela y que tiene que dar respuesta a las demandas que la sociedad tiene”, comentó la senadora electa.

Pues, “si no somos capaces de dar respuesta a las demandas sociales y adaptarnos, no vamos a ser capaces de recuperar la confianza y con ello volver a gobernar. Eso no lo pueden hacer los mismos de siempre. Hay caras conocidas de la ex Concertación que serán parte del Gobierno de Gabriel Boric, pero dentro de un rol distinto que les corresponde esta vez”, concluyó Paulina Nuñez.