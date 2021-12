Muere April Ashley, pionera de los derechos de las personas trans en el Reino Unido

A los 86 años, murió la líder por los derechos de las personas trans, April Ashley. La activista, actriz y modelo del Reino Unido fue la segunda británica en cambiar su sexo para convertirse en mujer en 1960.

Desde su cambio de sexo se dedicó por completo a defender los derechos de las personas trans. La comunidad LGTBQIA+ (lesbianas, gays, trans, bisexuales, queer, intersexuales y asexuales) presentó sus condolencias y destacó sus importantes labores.

Un ejemplo de lo anterior, fue el cantante Boy George, que destacó a Ashley como “la fuerza de la naturaleza y gran sacerdotisa” del movimiento. Así también el activista Peter Tatchell, que rindió homenaje a “una heroína” y “gran pionera”.

So proud of this photo I took of April Ashley. Such an inspiration to my generation and beyond! R.I.P pic.twitter.com/5bKl3wrQmr

— Boy George (the truth is in your breath) (@BoyGeorge) December 28, 2021