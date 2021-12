Elisa Loncon sobre la próxima elección en la Convención Constituyente: “Si va a continuar una mujer, eso ya me pone muy contenta”

En el marco de las próximas elecciones por la presidencia de la Convención Constituyente a disputarse el 4 de enero, la presidenta de la instancia, Elisa Loncon, manifestó su interés por que la próxima persona que presida la convención sea mujer.

La presidenta Loncon destacó que en esta nueva etapa de la convención “tenemos varias mujeres de candidatas, son grandes mujeres, cada una tiene una potencia enorme, yo las abrazo a todas (…) estamos haciendo un trabajo y yo sé que van a continuar el trabajo como lo hemos llevado hasta este momento y superando también tantas otras dificultades que nosotros teníamos”.

Respecto a esta idea, la representante de los pueblos originarios señaló las dificultades que han tenido las mujeres en llegar a puestos de autoridad pública. Por lo que se refirió a lo necesario que es contar con una mujer sorora.

“Ya lo he dicho muchas veces, las mujeres nos hemos ganado un sitio, así que no es para volver atrás y si va a continuar una mujer, eso ya me pone muy contenta. Sorora con los movimientos sociales, sorora con los pueblos, sorora con el proceso porque aquí he encontrado mujeres también no sororas. Así que con eso yo lo digo todo”, añadió Elisa Loncon.

Asimismo, manifestó su entusiasmo ante la posibilidad que tiene el país de redactar una nueva constitución. “Me gusta mucho cómo lo hemos hecho hasta el momento, dando pluralidad, dando la posibilidad de que todos participemos y eso también es como un legado. Aquí se continúa una nueva presidencia, pero con toda esta historia ya instalada”, añadió Loncon.

Los candidatos convencionales

Hasta el momento, la lista de convencionales que han manifestado su interés por presidir la CC son en su mayoría mujeres. Bárbara Sepúlveda, Patricia Politzer, Beatriz Sánchez y Cristina Dorador, son algunas de las candidatas que ya oficializaron su campaña para seguir el trabajo de Elisa Loncon.

Por su parte, el único hombre que ha oficializado su campaña es Eric Chinga. El convencional diaguita confirmó que se sumará a la carrera por presidir la mesa directiva.