“Estoy desgarrado. No puedo dormir en las noches”: Habla padre de menor chilena fallecida en tiroteo en Estados Unidos

El 23 de diciembre la chilena Valentina Orellana Peralta de 14 años, murió a causa de un tiroteo ocurrido en un centro comercial de Los Ángeles.

Valentina fue alcanzada por el impacto de una bala perdida mientras estaba dentro de una tienda comercial comprando ropa para su fiesta de quince años junto a su madre.

El padre de la joven chilena se refirió esta tarde al tiroteo en el que falleció su hija, y que tiene en el juicio de la opinión pública el actuar de la policía de EE.UU.

“No tengo palabras para describir el desgarrador momento que estoy pasando, sobre todo en estas fechas tan especiales donde mi hija me había pedido tantos regalos, que no pude abrir con ella, sino guardarlos para entregarlos en su tumba”, señaló Juan Pablo Orellana, padre de la menor.

“Estoy desgarrado. No puedo dormir en las noches, se me repiten los sueños con ella. Ella lo único que quería era ser ciudadana americana, yo le dije ‘vámonos de este país’, y me dijo ‘no papá, este país es el país más seguro del mundo’. Ahora ven ustedes, mi hija muerta por el Estado, por estos asesinos de Estados Unidos. Eso es lo que vino mi hija a encontrar acá: la muerte”, continuó el padre de Valentina, luego de que la policía de Los Ángeles publicara videos de lo sucedido.

Tras esas declaraciones, Juan Pablo contó las proyecciones que tenía su hija Valentina. “Habíamos conversado hace un día atrás, había salido de vacaciones del High School, estaba contenta, feliz porque había aprobado todos los ramos, sobre todo matemática y física que tanto le costaba, los había pasado con excelencia, incluso del colegio le mandaron carta de felicitaciones por su gran rendimiento”, contó el padre.

Continuó su descargo contando que junto a Valentina estaban pensando asistir a un partido de Los Ángeles Lakers y a un recital de un grupo que a ella le gustaba. “Lamentablemente, por el actuar negligente de un policía de esta ciudad, ya no lo va a poder hacer”, sentenció Orellana.

Finalmente, el padre declaró que no descansará hasta encontrar justicia. “Lo único que quiero es justicia para mi hija y se hará. No descansaré hasta el último día, hasta que estén todos estos criminales en la cárcel… Uno por uno van a caer, y eso se lo prometí a mi hija”, concluyó.