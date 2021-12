COVID-19 ha provocado que más de 100 millones de personas caigan en la pobreza extrema

Más de 97 millones de personas han llegado a la pobreza extrema en todo el mundo como una de las consecuencias que ha dejado el Covid-19.

Según información extraída del Banco Mundial, desde el año 2020 este grupo vive con menos de dos dólares al día, es decir, un poco más de $1700.

How have the poorest countries been affected by COVID19 this year?

Our #YearInReview focuses on the key data and research to reveal how global inequality widened in 2021.

— World Bank (@WorldBank) December 23, 2021