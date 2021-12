Codelco: CMF aplica millonaria multa a Chilena Consolidada por cobros excesivos de seguros

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó a Chilena Consolidada, por el cobro excesivo en los seguros de vida y accidente que firmó Codelco para los sindicatos N° 1, 2 y 3 de la División Chuquicamata y el correspondiente en la División Radomiro Tomic.

El caso conocido como seguros Codelco, sumó un nuevo capítulo esta mañana al informar la sanción que recibirá la aseguradora Chilena Consolidada y sus ex altas autoridades por las irregularidades conocidas.

El monto que inicialmente ascendía a las 15.000 UF fue rebajado a las 7.500 UF, es decir, $232,3 millones. Esto gracias a la colaboración de la aseguradora en la investigación quien ingresó una autodenuncia en febrero de 2020.

Además, las ex altas autoridades de la empresa fueron sancionadas. El ex gerente general José Manuel Camposano, ex presidente del directorio Hernán Felipe Errázuriz y ex director Jorge Molina, quienes tendrán que pagar entre 600 UF y 2500 UF.

“De acuerdo a la resolución del Consejo de la Comisión, las infracciones cometidas por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A., el ex gerente general y los ex directores investigados, se consideran graves. No solo afectan los legítimos intereses de quienes soportan el pago de las primas y tienen derecho a ser informados sobre los beneficios y cargas del contrato de seguro, sino que menoscaban la confianza depositada en el mercado asegurador”, reportaron desde la CMF.

Las irregularidades de Chilena Consolidada

Conforme a lo investigado por la comisión, la aseguradora quebrantó la Circular N° 2.123 de la CMF, por no incorporar en las pólizas de vida y accidentes personales los pagos cobrados en favor de los sindicatos N° 1, 2 y 3.

Asimismo, incumplió la Circular N° 1.763, al efectuar pagos bajo concepto de devolución por experiencia favorable, sin que estos tuvieran esa calidad y no a quienes soportaron el pago de la prima en su patrimonio, esto es, Codelco (50%) y sindicatos (50%).

También, la aseguradora incumplió lo establecido en la Circular N° 2.022 sobre forma, contenido y presentación de los estados financieros al efectuar pagos a los sindicatos que no se condicen con el negocio asegurador y registrarlos inconsistentemente en la contabilidad de la compañía.

Desde Chilena Consolidada manifestaron que siempre estuvieron disponibles para solucionar el problema de las pólizas de seguros con Codelco. “Desde el primer día, Chilena Consolidada Seguros de Vida estuvo disponible para solucionar el problema detectado en algunas de sus pólizas de seguros, cuestión que materializó, hace más de un año, al llegar a un acuerdo con Codelco. Se trata de un episodio superado. La decisión de la autoridad, haciendo uso de sus facultades, se refiere a hechos que ya fueron resueltos por la compañía“, manifestaron desde la aseguradora.