Todo lo que necesitas saber sobre la cuarta dosis contra el Covid-19 en Chile

El ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó que la vacunación de la cuarta dosis contra el Covid-19 se iniciará desde el 15 de febrero del próximo año.

En una entrevista con radio Duna, Paris afirmó que “tenemos calculado que después del 15 de febrero vamos a comenzar con la cuarta dosis, con grupos seleccionados, tal como hicimos al inicio de la vacunación: adultos mayores, personal sanitario, personas con comorbilidad, que son las que más se agravan”.

El secretario de Estado destacó que el Jefe de Epidemiología del Minsal, Dr. Rafael Araos, está a cargo de una investigación respecto de la inmunidad contra el virus que entregan las vacunas. Aunque el estudio todavía no finaliza, dijo que “ya nos ha adelantado algunos datos y desgraciadamente los anticuerpos caen al sexto mes”.

“Nosotros pensamos que si eso coincide con algún grupo que se haya vacunado hace seis meses atrás, más 14 días, vamos a vacunar en febrero”,agregó Enrique Paris.

Además, se le preguntó a la máxima autoridad sanitaria cómo funcionará el proceso luego del cambio de mando. Ante esto, Paris dijo que no estuvo presente en la reunión del Presidente Piñera con Gabriel Boric, pero que “obviamente continuará en marzo cuando haya cambio de gobierno”.

En este contexto, enfatizó que “tenemos una gran cantidad de Pfizer ahora, también AstraZeneca, y podemos acceder a Sinovac. Hay estudios que demuestran que Sinovac está funcionando muy bien contra Ómicron, por ejemplo, así que tenemos disponibilidad de vacunas”, explicó.

"El 15 de febrero es la fecha que se ha señalado que se podría iniciar la vacunación con la cuarta dosis". Subsec @ValenzuelaMTere en @RadioUniverso pic.twitter.com/I4k53QKJ5H — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 23, 2021

Ómicron en Chile

También se le preguntó al ministro de Salud sobre los casos de la nueva variante del Covid-19. Hasta la fecha se han confirmado 117 casos de Ómicron en el país, pero ninguno ha tenido mayores complicaciones.

Cabe destacar que algunos de los casos no estaban inoculados, “ninguno de estos pacientes hasta el momento, ha tenido una evolución negativa, ni en ventilación mecánica ni en UCI”, explicó Paris.

Además, el ministro explicó que 109 son viajeros y 8 habrían tenido contactos con personas que venían del extranjero. “Todavía no tenemos comunitarios”, afirmó.

“La mayoría son viajeros y vienen de Estados Unidos. Yo aconsejaría que evidentemente no viajen al país del norte hasta que no se aclare bien cual es la potencialidad de esta variante”, concluyó la autoridad sanitaria.