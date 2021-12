Sultán de Omán se hace viral por felicitar a Gabriel Boric con curioso Photoshop

A través de su cuenta de Twitter, el Sultán de Omán publicó una fotografía de Gabriel Boric para felicitarlo por triunfar en las elecciones pasadas. Con una fotografía de Sebastián Piñera truncada, el rey envió su parabién.

“Su Majestad el Sultán, que Dios lo proteja, envía un telegrama de felicitación al Excelentísimo Señor Gabriel Borek, por su elección como Presidente de la República de #Chile”, twitteó el líder del país árabe.

His Majesty the Sultan sends a cable of congratulations to His Excellency President Gabriel Borek of the Republic of #Chile on his election as President of his country. pic.twitter.com/U0TfFD5psZ

— وزارة الخارجية (@FMofOman) December 21, 2021