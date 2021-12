Presidente Piñera a Paula Daza: “Esperamos que se reintegre al equipo del combate de la pandemia”

El Presidente Sebastián Piñera, en un punto de prensa que tenía como objetivo conmemorar un año de la vacunación contra el Covid-19, se refirió a las labores de las autoridades frente a la pandemia y expresó sus agradecimientos al personal de salud y sus colaboradores.

“Hoy quiero reconocer y agradecer el comprometido y permanente aporte del ministro de Salud, Enrique Paris, de los subsecretarios Dougnac y Valenzuela”. Además, recalcó a ex autoridades de Estado y dijo que “también quiero reconocer a el ex ministro Mañalich, el ex subsecretario Zúñiga y en forma muy especial la ex subsecretaria Paula Daza que, esperamos, se reintegre al equipo de combate a esta pandemia”.

Recordemos que la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, renunció a su cargo para conformar el comando del ex candidato presidencial, José Antonio Kast.

Esto tuvo repercusiones en la opinión pública, ya que en un principio Daza pidió permiso sin goce de sueldo para integrarse al equipo de Kast, pero luego presentó su renuncia definitiva.