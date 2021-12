Gobierno de Piñera asegura que concertó una reunión con Loncon, pero ella decidió no asistir

El ministro de la Secretaría General de la presidencia afirmó que habían invitado a la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncon, a una reunión en La Moneda, tras la acusación que hizo porque Sebastián Piñera no se había reunido con la organización.

“La presidenta de la Convención llamó para señalar que no iba a poder asistir. Ella fue invitada en una ocasión y, por razones que desconozco, decidió no asistir o no pudo asistir”, señaló Juan José Ossa, ministro de la Segpres.

En entrevista para Radio Concierto, el ministro continuó señalando que “nunca quisimos contar esta historia, porque no queríamos polemizar. Nos hemos visto enfrentados a una serie de dichos”.

Previo a esto, la presidenta de la convención había destacado la visita del recién electo presidente Gabriel Boric, quien hizo un espacio en su agenda para visitar la sede del ex Congreso el segundo día de su triunfo.

Sobre esta reunión el ministro manifestó que la invitación que hizo la presidenta Loncon es “una decisión y preferencia de ella, ella toma la decisión de invitar a un determinado líder de la República a la brevedad, pero eso no quiere decir que haya animadversión. Es al revés, a uno no le tiene mucho aprecio”.

Pero la postura de Elisa Loncon respecto al actual gobierno fue distinta. “Nosotros fuimos los nuevos en ese caso y, cuando uno llega a una casa por primera vez, alguien te tendrá que notificar e invitar. Uno no va donde no lo invitan, igual hay cosas de esa naturaleza que son importantes como gesto de relaciones”, mencionó la presidenta en conversación con T13 radio.

Bajo esta línea, el ministro Ossa respondió que el Presidente Piñera “siempre va a poder llevar como parte de su legado que ese 4 de julio se instaló la Convención y que, gracias al esfuerzo que se hizo, Elisa Loncon es presidenta de la Convención, a pesar de que no existía un método de elección”.