A los 87 años fallece la destacada escritora norteamericana Joan Didion

La escritora estadounidense Joan Didion, falleció en su casa a causa de la enfermedad de Parkinson. Según publicó The New York Times, una de las personalidades más destacadas de la literatura del siglo XXI murió en su departamento ubicado en Nueva York.

La noticia se dio a conocer gracias a una carta enviada por el editor de su casa editorial, Knopf, un sello estadounidense que publicaba las creaciones de Joan Didion.

Joan Didion was a prolific writer of stylish essays, novels, screenplays and memoirs. Here is an overview of some of her works, as reviewed in The New York Times. https://t.co/YxRUvt1CLI

— The New York Times (@nytimes) December 23, 2021