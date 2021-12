Noticias Noam Titelman por futuro gobierno de Boric: “Por el momento en el que estamos, creo que la luna de miel será particularmente corta” El economista y fundador del Frente Amplio, Noam Titelman, conversó en Infinita sobre el futuro gobierno de Gabriel Boric, presidente electo el pasado domingo y “la obligación de llegar a acuerdos” políticos. En este contexto, se refirió al discurso que dio Boric, luego de su victoria en las elecciones presidenciales. Titelman dijo que el tono en el que siempre se le ha escuchado al futuro mandatario es “precavido y consciente de tener que llegar a acuerdos”. En esta línea agregó que “querámoslo o no, estamos obligados a llegar a acuerdos y la pregunta por los acuerdos no es una pregunta realmente, ninguna de las reformas importantes que se quieran hacer tienen la mayoría hoy día en el congreso, sin un acuerdo de por medio y es así de simple, o sea estamos obligados a llegar a acuerdos en cualquiera de las reformas que se han planteado”, enfatizó el fundador del Frente Amplio. #QuiénLoDiría | Noam Titelman: "Querámoslo o no, estamos obligados a llegar a acuerdos". Al aire por https://t.co/51iLPQTbYc pic.twitter.com/3XKAJTnd4t — Radio Infinita (@InfinitaFM) December 22, 2021 Respecto al gabinete con el que gobernará el presidente electo, el economista dijo que “Hay que darle espacio a Boric para que conforme su equipo. Yo sé que todos quieren darle una señal a los mercados, pero una peor señal sería hacer mal esta pega”. #QuiénLoDiría | Noam Titelman: "Hay que darle espacio a Boric para que conforme su equipo. Yo sé que todos quieren darle una señal a los mercados, pero una peor señal sería hacer mal esta pega".https://t.co/r7wN20ZQGH pic.twitter.com/H1mEFJZ5S8 — Radio Infinita (@InfinitaFM) December 22, 2021 “Denle una oportunidad a Boric, a ese liderazgo que se despertó sobre todo en la segunda vuelta a expandirse plenamente y me parece que es un tipo de liderazgo interesante porque en Chile estamos acostumbrados a liderazgos de economistas de derecha o mesianismos de izquierda. Creo que Boric tiene un liderazgo distinto”, recalcó Noam Tielman. #QuiénLoDiría | Noam Titelman: "En Chile estamos acostumbrados a liderazgos de economistas de derecha o mesianismos de izquierda. Creo que Boric tiene un liderazgo distinto". Al aire por https://t.co/51iLPQTbYc pic.twitter.com/mxtpZ9VP7U — Radio Infinita (@InfinitaFM) December 22, 2021 “Escuchar más de lo que se habla y yo creo que ese discurso y diálogo requiere más tiempo, lo del movimiento estudiantil ‘vamos lentos, pero vamos lejos’, que era la típica frase de esa época, hay que darle ese tiempo. Sanar las heridas de la sociedad chilena va a requerir mucha escucha activa”, sentenció el experto. “Efectivamente llevamos dos gobiernos, porque yo diría que ocurrió tanto en el gobierno de Piñera como en el gobierno de la nueva mayoría que hubo al menos una impresión de que venían varios gobierno, de que esto venía para rato y que se había instalado un nuevo sentido común y bueno, el sentido común duró re poco (…)la luna de miel va a ser bastante corta”, finalizó. #QuiénLoDiría | Noam Titelman por futuro gobierno de Boric: "Por el momento en el que estamos, creo que la luna de miel será particularmente corta". Al aire por https://t.co/51iLPQTbYc pic.twitter.com/olleJZ0gdq — Radio Infinita (@InfinitaFM) December 22, 2021 Por último, recalcó que al arribar a un nuevo gobierno, no se representa solo a un sector, sino que a la sociedad entera y la visión de conjunto es un requisito importante. “Hay un hecho de la realidad que obliga también a la vieja guardia del partido comunista a abrirse a expandir el espacio de diálogo (…) si algo aprendimos con el gobierno de Piñera es que no se puede gobernar si no tienes al menos al 40% del Congreso ordenado. Eso obliga a dialogar”.

