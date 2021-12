Michelle Bachelet llegará este jueves a exponer en la Convención Constituyente

La ex mandataria Michelle Bachelet pisará el suelo chileno para ser parte de la mesa de Sistema Político y exponer ante la Convención Constitucional. La reunión se dará a las 9:30 de la mañana en la sede del ex Congreso Nacional.

👉 Mañana, la ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria (@mbachelet) visitará la Convención Constitucional y expondrá en la Comisión de Sistema Político.

📲 Esta transmisión podrás seguirla a partir de las 09:30 horas en https://t.co/kVOcuXPfOR y en https://t.co/fX1DkeuAjH — Chile Convención (@convencioncl) December 22, 2021

La alta comisionada de las Naciones Unidas, será la segunda autoridad en participar de la comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. La noticia se dio a conocer a través de Twitter, donde Ricardo Montero, coordinador de esta comisión publicó la llegada de Michelle Bachelet.

Mañana, en el pleno de la Comisión de Sistema Político, tendremos el honor de recibir a la ex Presidenta @mbachelet quien nos acompañará con su exposición en la @convencioncl — Ricardo Montero Allende (@Rmontero_) December 22, 2021

Respecto a las pasadas elecciones y su relación con la CC, la alta comisionada expresó que “hay una nueva Constitución que está siendo trabajada por una Convención Constitucional, hay muchos retos para mejorar la vida de la gente, los derechos de la gente, y estoy de acuerdo en las cosas que hay que hacer para el bienestar de mis compatriotas“, mencionó en una entrevista para CNN Internacional.

Los ex presidentes en la Convención Constituyente

Otra de las ex autoridades de gobierno que también han pisado el ex congreso, fue Ricardo Lagos. El ex presidente llegó a la CC este martes y expuso ante la misma comisión, mostrando su respaldo a un régimen presidencialista corregido y a un congreso bicameral. “Existe una excesiva asimetría entre el Congreso y el gobierno en control del proceso legislativo y la capacidad técnica”, mencionó Lagos ante la Convención Constituyente.

Durante la misma jornada, también expusieron Diego Paulsen, Presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, y Ximena Rincón, Presidenta de la Cámara del Senado.

La transmisión de la intervención de Michelle Bachelet se podrá ver a través Chileconvención.cl y Youtube.