Franco Parisi felicita a Boric y afirma: “Yo no tengo nada en Chile”

El ex candidato presidencial, Franco Parisi, se refirió a la victoria de Gabriel Boric en las elecciones del pasado domingo 19 de noviembre. A través del programa por Youtube conocido como “Bad Boys”, Parisi expresó que “fue extraordinario como ganó Boric, no sé de dónde salió ese millón 300 mil y tanto de votos (…) me hubiera gustado que fuera más estrecho, porque lo que se viene es bastante complejo”.

Sin embargo, estos dichos sorprendieron debido a que el sábado antes de las elecciones, el Partido de la Gente (PDG) y Parisi entregaron su respaldo a José Antonio Kast, señalando que es la sexta elección que gana la izquierda o la ultra izquierda.

Respecto al video de Parisi mostrando su apoyo a Kast, se justificó porque su partido respaldaba al ex candidato. “Yo hice ese video porque creo en la democracia digital, si la democracia digital hubiesen dicho otra cosa, y hay que honrar en lo que uno cree y yo creo en la democracia digital”, afirmó.

Además de felicitar a Boric, Franco Parisi cuestionó la situación política de Chile, indicando que después que se apruebe la nueva Constitución, se podría eliminar el Senado y convocar a elecciones de diputados en 2023, donde la izquierda alcanzaría la mayoría.

En este contexto, destacó que “yo quiero que le vaya bien a Chile. Yo no tengo ninguna sociedad en Chile, yo no tengo nada en Chile, absolutamente nada en Chile. Solo gente que me odia, pero aparte de eso, yo no tengo nada en Chile”, afirmó.

Recordemos que Parisi se encuentra en Alabama, Estados Unidos y desde ahí transmite su programa “Bad Boys”. Esto porque cuenta con una orden de arraigo en Chile, debido a una deuda de más de $120 millones en pensión alimenticia a sus dos hijos.