Mario Desbordes critica a Sebastián Sichel: “No tiene nada más que hacer en nuestra coalición”

En conversación con CNN Chile, el ex candidato presidencial de Renovación Nacional Mario Desbordes emplazó a Sebastián Sichel tras su escaso apoyo a la candidatura de José Antonio Kast. “No tiene nada más que hacer en nuestra coalición”, sentenció.

El ex presidente de RN, criticó la postura que tomó Sebastián Sichel tras ser derrotado en las primarias presidenciales. “Los liderazgos de Chile Vamos no estuvieron todos, incluso algunos de los que dijeron ‘yo apoyo a Kast’ no movieron un dedo, no estuvieron en la calle”, manifestó Desbordes. Agregó que Sebastían Sichel quiso ser el líder de la coalición y representarlos en las presidenciales, pero tras su derrota “se escondió, desapareció”.

Desbordes manifestó en la entrevista lamentar que Sebastián Sichel se marginara del sector político. “Yo muchas veces le pedí que participara de esta elección”, añadió.

El ex candidato presidencial agregó que Sichel “Pidió que los partidos lo aceptáramos. Los partidos lo aceptamos sin ningún problema, ganó la primaria con apoyo de Renovación Nacional, de la UDI. Ganó bien la primaria, lo apoyamos todos después de eso, perdió la primera vuelta, salió en el cuarto lugar y uno dice ‘bueno, si se quiere quedar acá, si es liderazgo, tendrá que sumarse a lo que está haciendo y acordando con los partidos de Chile Vamos’”.

Asimismo, Mario Desbordes añadió que como coalición “Tenemos que seguir trabajando con los que de verdad quieren hacer la pega y que estamos dispuestos a seguir construyendo alternativas de centroderecha”. Además, señaló que actualmente no se proyecta en una alianza con el partido de Kast. “Yo creo que eso es una definición de más adelante. Yo hoy día no me veo en una coalición con Republicanos, vamos a ver qué pasa después”, concluyó.

A través de su cuenta de Twitter continuó la idea señalando que “Pelear ahora por quién será el líder del sector es un error, los liderazgos surgen, no se designan”, a propósito de sus declaraciones sobre Sichel.