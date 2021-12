Noticias Gabriel Boric se reunió con la Convención Constitucional: “No queremos una Convención partisana, al servicio de nuestro Gobierno” El candidato electo Gabriel Boric se reunió en el ex Congreso Nacional para visitar la Convención Constitucional y reunirse con Elisa Loncon y Jaime Bassa. Luego de la reunión, Boric dijo que “para mí es realmente un tremendo honor poder estar acá hoy en la Convención Constitucional, una Convención que es un espacio por el que miles de chilenos y chilenas han trabajado tanto desde hace tantos años”. Además, el presidente electo manifestó su voluntad de colaboración comentando que espera tener la misma disposición por parte del “presidente en ejercicio”, refiriéndose a Sebastián Piñera. Y en este contexto, agregó que “hemos ratificado nuestra plena voluntad de colaboración con el proceso constitucional y con la convención”, enfatizó. En esta línea, Boric aseguró que “yo no espero en ningún caso una Convención partisana, una Convención al servicio de nuestro Gobierno”. En el punto de prensa, además se le preguntó sobre si su visita ‘es una señal’, esto porque el actual presidente nunca ha acudido a la Convención. “Yo no estoy acá con el objetivo de marcar diferencias que sean odiosas con el actual Presidente en ejercicio. Lo hago con la mejor disposición para colaborar con un proceso que nos importa a todos, no para marcar diferencias, no para tratar de pega codazos, sino para encontrarnos”, afirmó. Respecto de cambios en cuanto al período presidencial por parte de la Convención Constitucional, la autoridad electa dijo que “es la constituyente la que tiene la potestad de discutir cuáles son las normas constitucionales de aquí en adelante y cuáles van a ser los aspectos transitorios”. “No me cabe ninguna duda de que se actuará con sabiduría en el mejor sentido y pensando en lo mejor para todos los chilenos y en la estabilidad y continuidad de nuestro país que queremos tanto”, añadió. Por lo mismo, declaró que “no voy a tratar de pautear a la convención respecto a lo que tiene que hacer, sino que más bien respetar e implementar lo que acá deliberativamente se decida”. Asimismo, reconoció “la tremenda pega que han hecho las y los constituyentes, sus asesores que son trabajadores y trabajadoras que no han tenido el reconocimiento que corresponde”. “Hemos ratificado nuestra plena voluntad de colaboración con el proceso constitucional y con la Convención. Y espero en esto que tengamos la colaboración del actual Presidente en ejercicio. Ayer tuvimos nuestra primera reunión de trabajo y seguramente vamos a tener más. Ahí le vamos a ir planteando, porque este es un tema de Estado, de largo plazo”, rectificó Boric. En este contexto, sumó a sus dichos que “todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos independiente de nuestras diferencias políticas para que este proceso tenga éxito, porque si le va bien a la Convención le va bien, le va bien a Chile”. Gracias a Elisa Loncón y Jaime Bassa, Presidenta y Vicepresidente de la Convención Constitucional, por recibirme hoy. Sabemos el valor del trabajo de todos los constituyentes y lo que significa para el futuro del país. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarlo. pic.twitter.com/HctiPuTsVP — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 21, 2021 Muy feliz de haber recibido junto a @jaime_bassa al presidente electo de Chile @gabrielboric y @camila_vallejo en la @convencioncl. La CC seguirá caminando a paso firme para materializar los sueños de Chile, juntos seguimos con más fuerza que nunca 🌳✊🏽 pic.twitter.com/KLUSNwnAwB — Elisa Loncon – Constituyente Mapuche (@ElisaLoncon) December 21, 2021

