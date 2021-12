Congreso baraja “permiso especial” para Gabriel Boric en sus últimos días como Diputado

Es un hecho histórico en el Congreso Nacional que algún diputado en ejercicio sea electo como el nuevo Presidente de Chile. Es por ello que el Parlamento está barajando las posibilidades de que Gabriel Boric se ausente en lo que resta de su mandato, ya que su rol en el congreso se acaba el 10 de marzo a las 23:59, es decir, un día antes de asumir la presidencia.

Según Emol, Gabriel Boric fue consultado al respecto, luego de su reunión con el Presidente Sebastián Piñera, y dijo que está analizando la situación teniendo en cuenta lo que ocurrió con el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien asumió en medio de su período como senador.

Sin embargo, fuentes oficiales de Bío Bío confirmaron que el Congreso Nacional llegó a un acuerdo para que el presidente electo sesione cada vez que tenga la posibilidad de hacerlo.

En esta línea, se presentará a los comités parlamentarios un mecanismo que contempla que Boric cuenta con dicho permiso para no ir a las sesiones en Valparaíso y que no reciba la multa correspondiente a $70.000 por cada sesión que no se presente sin justificación.

Pero para que lo anterior ocurra, se necesita un acuerdo entre los Comités Parlamentarios de la Cámara, el que estaría virtualmente cerrado. Aún así, con el apoyo de parlamentarios del oficialismo.

En este contexto, el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que van a ofrecer su colaboración para que “el presidente electo Gabriel Boric pueda ausentarse de sus labores parlamentarias”.

Además, agregó que: “sabemos que durante todo lo que queda de diciembre, enero y marzo, vamos a tener distintas votaciones en el Congreso (…) queremos pedir que se le den todas las facultades para que pueda ausentarse y tenga tiempo de formar su futuro Gabinete representativo”.

Boric, en el punto de prensa que se hizo en el Palacio de La Moneda, dijo que “hay una cuestión que es importante respecto a las leyes de quórum, en donde hay que revisar si existe la posibilidad de los permisos constitucionales, porque tenemos mucho trabajo (…) pero lo vamos a conversar con la gente encargada de protocolos y el secretario General de la Cámara para tomar una definición”, comentó el mandatario electo.

Recordemos que este hecho ha generado algunas complicaciones, ya que tanto Gabriel Boric como Giogio Jackson pidieron permisos sin goce de sueldo para poder faltar a ciertas sesiones, debido a los compromisos que tenían en la pasada campaña presidencial.