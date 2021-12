Noticias “Brownie”, el perro del presidente electo Gabriel Boric causa furor en redes sociales Brownie, la mascota de la familia Boric Font pasó de ser adoptado a ‘el primer Perro’ de Chile, tras el triunfo en las elecciones presidenciales de Gabriel Boric En Infinita te contamos la historia del ‘perrito’ que ya tiene su cuenta oficial en Instagram. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Brownie Boric Font (@brownie_presidencial) Esta historia comenzó hace seis años, luego de que el hermano menor de Gabriel, Tomás Boric, buscaba junto a su polola un perro para adoptar y dio con un anuncio donde habían muchos cachorros, entre ellos Brownie. En una entrevista con T13.cl, Tomás contó que el pequeño ‘perrito’ tenía un problema en su pata trasera que hacía que no lo adoptaran. Sin pensarlo mucho, el hermano menor del mandatario electo lo llevó para su casa en Magallanes. Tomás, dijo que es obediente al salir de paseo y siempre camina al lado de quien lo saca, aunque recalca que es bastante hogareño. En la entrevista con el medio, el hermano menor de Boric dijo que Brownie está acostumbrado al frío y cuando este sobrepasa los límites, el perro duerme al interior del hogar. Su nombre se debe a que la familia Boric Fontt disfruta comer Brownies. El amor por los animales de Gabriel Boric Respecto a la pasada campaña para que Boric se convirtiera en Presidente de Chile, surgió en redes sociales la tendencia #AnimalitosxBoric. En la cual muchos usuarios comenzaron a compartir a sus mascotas como apoyo a Gabriel Boric. Y al respecto, el mandatario electo tuiteó el 7 de diciembre lo siguiente: “Qué lindo lo que está pasando con el HT #AnimalitosxBoric 🐶 obvio que con Brownie nos sumamos también”. Qué lindo lo que está pasando con el HT #AnimalitosxBoric 🐶 obvio que con Brownie nos sumamos también pic.twitter.com/Qod4txsgem — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 8, 2021 Según revista Mestizos, el abanderado de Apruebo Dignidad tuvo perros desde que era un niño, y que ahora de adulto, le ha tocado convivir con gatos. “Tengo recuerdos muy lindos de Sporky, que vivió con mi familia en Punta Arenas por muchos años. Era un quiltro grande, peludo, muy bueno para escaparse de la casa. Con él empezamos a hablar del ‘perro libertario’, porque no aceptaba los límites de la casa y siempre se resistía a usar collar”, recordó un antiguo perrito. Para las elecciones del pasado domingo 19 de diciembre, Gabriel Boric fue a votar en su local ubicado en Punta Arenas. Ante esto, los medios de comunicación llegaron muy temprano a su casa y capturaron un tierno momento: el mandatario antes de irse se despidió de su perro Brownie. 🔴 Antes de desayunar con los medios de Punta Arenas, Gabriel Boric se despidió de Brownie, su perro. 👉 Sigue nuestra cobertura de las #Elecciones2021CL en https://t.co/MY5Y5WxPmj pic.twitter.com/PC0xDWGfKr — The Clinic (@thecliniccl) December 19, 2021

