Andrea Repetto: “Ser ministra de Hacienda algo que no he buscado, que no se me ha ofrecido y que no aceptaría”

Andrea Repetto, economista y asesora de la campaña de Gabriel Boric, descartó, en una conversación con Infinita, llegar a ser ministra de Hacienda. Esto, ya que los agentes económicos presionan por un rápido nombramiento en la jefatura de las finanzas públicas. Sin embargo, el presidente electo, Gabriel Boric, excluyó acelerarlos para tranquilizar a los mercados.

Repetto no se ha mostrado interesada con la idea de sumarse al gobierno de Boric y en relación a esto dijo que “nunca fue mi propósito tomar un cargo, participar de alguna responsabilidad en el gobierno que viene, me sorprende todas estas menciones que están dando vuelta por ahí”, comentó la economista. Además agregó que “como consejo asesor no hablamos de eso, hay temas en donde la política y la técnica se separan”.

La economista descartó en Infinita ser ministra y se refirió a los dicho que han circulado respecto a su ‘eventual’ participación en el gobierno de Boric: “Es algo que no he buscado, que no se me ha ofrecido y que no aceptaría. Aportaré desde otros lados”, finalizó.