Elecciones 2021: Usuarios reportan poca frecuencia de buses pese a anuncio de que funcionarían como en día de semana

Votantes de la Región Metropolitana acusan falta de locomoción del transporte público, lo que se traduce en paraderos llenos en las distintas comunas de la capital y esperas que alcanzan los 45 minutos.

Además, se presenta una alta congestión vehicular que provoca tacos de kilómetros. Cabe destacar que la mayor parte de los reclamos provienen de sectores como Maipú y Puente Alto.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a las filas que se han presentando en el transporte público, especialmente los buses y ante esto dijo que “el gobierno debe garantizar el transporte de la gente a votar (…) lamentablemente esto no está ocurriendo”.

El Gobierno debe garantizar el transporte de la gente a votar. Lo dijimos en la semana y lo reiteramos hoy. Lamentablemente eso no está ocurriendo. Desde Maipú, Pte Alto y la Florida reportan aglomeraciones en paraderos x falta de buses. Empresas y MTT deben responder!!!!

A través de Twitter, la ministra de Transportes, Gloria Hutt compartió un link para “verificar en línea la disponibilidad de buses, con hora, localización y patente”, sin especificar si hay o no problemas con las máquinas.

Estas son algunas de las reacciones de los usuarios ante la espera del transporte y sumado a esto, la ola de calor que se está presentando en varias regiones del país.

Ministra, es necesario que ud. de la instrucción para que los buses salgan en frecuencia de día laboral. No permita que se ensucie el proceso por falta de acceso

Acabo de transitar muchas cuadras de Avenida Castillo Velasco en La Reina y me topé con una sola micro!! Echenique es un taco gigante!! Solo autos, no micros! Qué pasa alcalde @JMPalaciosParra @MuniLaReina … saquen las micros para las personas!

