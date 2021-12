José Antonio Kast tras muerte de Lucía Hiriart: “No iré al funeral porque es privado. Yo no la conocí”

Luego de la muerte de Lucía Hiriart de Pinochet, el candidato presidencial José Antonio Kast dijo que no asistirá al funeral de la viuda, ya que “no conocía a la señora Lucía, no soy cercano a la familia, pero no iría por ser un funeral privado, es de la familia”. Además, afirmó que “la muerte de la señora Lucía no va a mover la elección para ninguno de los dos lados”.

🎙 EN VIVO | José Antonio Kast: "La muerte de la señora Lucía no va a mover la elección para ninguno de los dos lados". 👉 https://t.co/NLwfEIbxt5 #CaminoALaMoneda pic.twitter.com/CmRy4wckO2 — Radio ADN (@adnradiochile) December 16, 2021

En este contexto, el republicano comentó que entendía “el interés periodístico y que la gente va a tratar de eso como un tema de campaña, yo más que darle la condolencia a la familia y siempre lamentar la muerte de alguien, no quiero hacer un hecho político”.

“Yo lo dejo como un hecho humano, veo que hay gente celebrando, no es lo que uno esperaría. Siempre la muerte de alguien, para la familia, es doloroso, más allá del rol histórico que haya tenido la persona”, concluyó Kast.

Por último, el candidato republicano evitó referirse sobre el rol histórico que Hiriart tuvo en la dictadura: “Ya hemos hecho tantas ponderaciones históricas, se han hecho tanto análisis de lo que fue el gobierno militar o dictadura o régimen autoritario ¿eso va a reparar el quiebre institucional, va a reparar el dolor de las personas que sufrieron tanto en el gobierno de Salvador Allende como en el de Augusto Pinochet? No lo va a reparar”.

Recordemos que hoy es el cierre de campaña y los candidatos presidenciales aprovecharon esa instancia para referirse a la muerte de la viuda de Pinochet.