Boric aseguró que ‘no tiene problemas’ con realizarse el test de pelo

El candidato presidencial Gabriel Boric comentó, en una entrevista hecha por Meganoticias, estar dispuesto a realizarse un examen de pelo para comprobar que no es un consumidor de drogas. Esto, luego de que recibiera cuestionamientos por parte del comando de Kast, por haber mostrado, en el último debate de cara a los comicios, el resultado del test de orina que daba negativo al uso de estupefacientes.

Recordemos que José Antonio Kast ‘invitó’ a Boric a hacerse un examen que demostrara que no era consumidor de ningún tipo de drogas.

Sin embargo, muchos cuestionamientos surgieron, debido a que el test era de orina. Además, el candidato de Apruebo Dignidad, en una rueda de prensa posterior al último debate, fue consultado por las dudas que surgieron respecto a la fecha en que se hizo el examen -mismo día que comenzó su cuarentena preventiva por síntomas de Covid-19- y acusó de “irresponsabilidad”, en específico al periodista de Radio Bío-Bío que hizo la pregunta.

Ante los múltiples cuestionamientos, Boric dijo que “ojalá dejen de instalar estas dudas, estas mentiras, engaños. Que la campaña la ganen con cuales son las propuestas que tienen para mejorar la vida de usted en la casa”, señaló. Y dijo que ya está “cansado”, porque “llevamos varios meses de campaña en donde han inventado historias familiares, acusaciones falsas, hasta una ficha clínica falsa (…) Están permanentemente sembrando un manto de dudas respecto de mis actuaciones que no tienen ningún asidero, y obligan a estar dando explicaciones respecto de cosas que no he hecho. Entonces la carga de prueba se invierte permanentemente gracias a esta actitud de José Antonio Kast”.

Además agregó que “hoy día soy una persona con total independencia para combatir con mucha fuerza el narcotráfico que tiene aterrada a nuestras poblaciones en Chile”.

Sobre la acusación de “irresponsabilidad” que hizo al periodista en cuestión, dijo que se basaba en “poner en duda la labor profesional que realizan instituciones que son serias y responsables”. Sin embargo, se mostró estar a favor de la libertad de prensa y dijo que esta “debe incomodar al poder”.