Noticias ONU responde por apoyo de Bachelet a Boric: “No tenemos comentarios” La ONU respondió ante el apoyo entregado por parte de la ex presidenta Michelle Bachelet al candidato presidencial, Gabriel Boric. Desde la entidad, descartaron referirse al tema, y según recoge La Tercera, la portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo que “no tenemos comentarios sobre lo que dijo la Sra. Bachelet“. Todo esto, especialmente tras las críticas surgidas desde el oficialismo durante la última jornada en nuestro país. También, Florencia Soto Nino-Martínez, vocera adjunta de la oficina, manifestó que “no tenemos comentario al respecto“. Por otro lado, en The Brazilian Report desde el despacho del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la entidad aseguró que “no comenta sobre la política interna de los países”.

