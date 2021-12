Gonzalo de la Carrera se queja ante poco respaldo de Kast: “Nos vamos desgastando y aburriendo”

Gonzalo de la Carrera, diputado electo por el Partido Republicano, se mostró molesta ante la poca defensa que Kast ha mostrado ante las críticas contra él.

De la carrera mostró su molestia por que Kast no lo defendiera a él ni al otro diputado electo Johannes Kaiser por las diferentes preguntas de los periodistas por distintos comentarios y publicaciones de ambos.

El diputado electo se quejó de esta actitud del presidenciable de sus sector y dijo que los partidarios de Kast, como él y Kaiser, se van “aburriendo” ante este tipo de situaciones.

“Quedé con una sensación, después de la primera intervención de José Antonio, que él no estaba ahí para defender ni a Kaiser, ni a la Gloria ni a mí (…) Uno deja de querer exponerse porque el candidato no pudo defendernos en el debate. Y no pudo defender a Johannes por una razón distinta, y no pudo defender a la Gloria”, deslizó.

“Nosotros somos el hilo corto que hay que cortar, pero cuando ese hilo corto se aburre entonces quiere decir que las personas que hemos adherido a la causa durante tantos años, nos vamos desgastando, nos vamos aburriendo (…) Ojalá gane José Antonio, deseo con todo corazón que gane”, comentó.

La crítica hacia De La Carrera se dio principalmente por su publicación en Twitter de una foto falsa de Gabriel Boric. Además, cuando Kaiser y la también diputada electa Gloria Naveilan se burlaron de la diputada electa Emilia Schneider.