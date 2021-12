Izkia Siches toma con humor su error gramatical: “Le hemos ‘ponido’ toda la fuerza a esta campaña”

La jefa de campaña de Gabriel Boric, Izkia Siches, tuvo un error gramatical en el programa Tolerancia Cero y conjugó mal el verbo “poner” y dijo “creo que no tenemos que aspirar a un Gobierno hegemónico, sino muy por el contrario, somos un país diverso y cuando hemos ‘ponido’ en el centro a las personas, cuando pensamos realmente en sus necesidades, creo que se logra llegar a acuerdos”.

En este contexto, las redes sociales estallaron y convirtieron en trending topic el término ‘ponido’. A raíz de esto, Siches reaccionó en su cuenta de twitter y escribió: “Le hemos ‘ponido’ toda la fuerza a esta campaña. Sigamos adelante con alegría y esperanza por nuestro candidato Gabriel Boric”, junto a la frase #”RutaEsperanzaXBoric”.

Recordemos que la ex presidenta del Colegio Médico se refirió en Tolerancia Cero sobre los nuevos sectores que se podrían sumar a un eventual gobierno de Gabriel Boric, además del pacto Apruebo Dignidad. Además abordó la llegada de la ex presidenta Michelle Bachelet al país y declaración publica que se dio a conocer por presunto acoso de Gabriel Boric.

Asimismo, dio a conocer que el eventual gobierno de Gabriel Boric tendrá un enfoque especial en provincias, incluso aseguró que “el gobierno de nuestro candidato será profundamente regionalista”.

Varios usuarios de redes sociales se manifestaron de manera positiva como negativa.

A continuación te dejamos algunas reacciones:

No lo considero nada de malo esa palabra

pero me sorprende más mi generación y la generación centenal que hacen por un comentario u otra cosa se pone con un escándalo.

Me horroriza esas generaciones que fueron los mismos que se reían de mí cuando comentaba alguna cosa

— Belén Gutiérrez Muñoz (@belengm81) December 13, 2021