Kast en “Bad boys”: Disminuir el gasto político, apoyo al rodeo y relativización a la deuda de Parisi

A las 21:10 horas de este domingo se inició el programa Bad Boys, segmento que se transmite por medio del canal de Youtube del Partido de la Gente (PDG), que encabeza el ex candidato presidencial Franco Parisi, y que tuvo como invitado al abanderado por el Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

La instancia comenzó con un “chipe libre”, donde Kast destacó la cantidad de votos obtenidos por Parisi como también los parlamentarios y cores que fueron electos de aquel sector.

En ese sentido, el republicano se refirió a la demanda por pensión alimenticia que enfrenta el líder del PDG, comentándole que “yo no conozco el detalle, no sé en qué está la situación, sí sé que, en el caso de una condena, vas a tener que hacerte cargo de esa situación y cumplir, porque hay muchas personas que cuestionan esto de que alguien tenga una deuda en pensiones y que no colaboren, porque los casos son distintos, pero la ley y las sentencias judiciales tienen que cumplirse y en eso vamos a ser muy estrictos”. Esto, condicionando el cumplimiento a una condena, a pesar de que existe una pensión de alimentos fijada por un tribunal, que no ha sido pagada por Parisi.

Recordemos que Franco Parisi, mantiene una deuda que supera los $ 207 millones por el no pago de las pensiones alimenticias de dos hijos, y además se encuentra vigente una orden de arraigo en su contra, la cual fue decretada en agosto de 2020.

Según fuentes judiciales entrevistadas por El Mostrador , Kast con esto “relativiza una resolución judicial, cuyo incumplimiento ha traído como consecuencia decretar una medida de apremio, como es la de medida de arraigo, a objeto de obligar al pago de una pensión de alimentos”.

Desde ese punto, las fuentes advierten que, habiendo un pronunciamiento judicial, sobre el cual no hay más recursos, el candidato presidencial del Frente Social Cristiano incorpora una especie de presunción de inocencia que no sería tal.

En la primera parte del programa, Kast fue consultado por la ratificación del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), y del presidente del Banco Central, mostrándose en contra del Presidente Piñera, quien “cuando llegó debió haber cambiado al director del SII, llama la atención que no lo haya hecho. Llama la atención que el fiscal nacional en muchas situaciones no existe. Respeto la independencia del Banco Central, Marcel ha sido un buen conductor, pero se están empezando a ver cuoteos con el Congreso”.

Además, señaló que “hay que hacer un ahorro fiscal, hay que disminuir el gasto político y aumentar el gasto social”. Por lo mismo, refrendó la baja de sueldos de las autoridades “para dar una señal”, donde el jefe de Estado debe tener “un tope de 5 millones de pesos” en su remuneración. “Todos tenemos que apuntar a la rebaja de los altos sueldos y una mayor fiscalización de lo que se hace con las asignaciones”, propuso.

En cuanto a la tenencia responsable de mascotas, José Antonio Kast fue encarado por haber sido el único que votó -cuando fue parlamentario- en contra de la “ley Cholito” o de tenencia responsable de mascotas, aunque ratificó que sigue siendo una “mala ley”.

“Si quieres adquirir un perro o un gato tiene que ser esterilizado antes de los dos meses y eso es un maltrato animal. Nunca se resolvió el tema de los perros asilvestrados que es un daño importante y causan la muerte de otros animales en peligro de extinción (…) Los alcaldes no quieren invertir en los caniles, porque las sanciones les van a llegar a ellos, y pueden ser denunciados por maltrato animal. El tema de los registros tampoco estaba bien logrado”, aclaró el candidato presidencial.

Pese a ello, se mostró a favor del rodeo y de las carreras de perros galgos, señalando que estas actividades son “tradiciones campesinas chilenas”, que deben ser reglamentadas y reguladas, reafirmando que en estos temas “no es bueno llevarlos a un extremo”, concluyó.