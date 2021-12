Izkia Siches por participación de Boric en Bad Boys: “Me siento responsable de exponerlo en una encerrona”

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales, José Antonio Kast participó el domingo 5 de diciembre en el programa de Franco Parisi “Bad Boys”. Los principales puntos que llamaron la atención fueron su reacción sobre la deuda de pensión alimenticia del ex candidato presidencial Parisi, disminución del gasto político y continuar con el rodeo.

En cuanto a la participación de Gabriel Boric en el programa para el viernes próximo, esta mañana Izkia Siches, jefa de campaña del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, conversó con CNN Chile y mencionó que su preocupación apunta a que “hay algunos rumores de pasillo donde se señala que el excandidato Franco Parisi ya habría llegado a una suerte de acuerdos y negociaciones en materia de ministerios de embajadas con el candidato José Antonio Kast. Eso me preocupa porque no quiero que nuestro candidato vaya a una encerrona”.

Tras manifestar su preocupación, comentó que le parece relevante poder conversar con el electorado que votó por el líder del PDG y que, en esa actividad, “nuestro candidato -en el caso de participar- tiene que ser muy claro en las labores de corresponsabilidad y no podemos validar algunas problemáticas que finalmente pueden ser una señal para todas aquellas mujeres que nos sentimos tan representadas por el proyecto de Gabriel”, refiriéndose a la deuda por pensión alimenticia de Parisi.

Por último, recalcó que “ojalá que el excandidato no esté armando una encerrona”, que le preguntaría -como jefa de campaña- si es que la participación en Bad Boys no será una actividad de riesgo de exposición y será un ‘debate fraterno’. “A mi parece que nuestro candidato tendría que ir pero sin duda, como jefa de campaña, también me siento responsable de exponer a Gabriel Boric a una encerrona”, concluyó.