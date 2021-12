Charles Aránguiz: “Prefiero que salga Boric en vez de Kast”

El mediocampista de la selección chilena, Charles Aránguiz, entregó su apoyo al candidato presidencial Gabriel Boric en la segunda vuelta. Aunque no le “convence del todo”, dijo que prefiere que salga él y no José Antonio Kast.

En conversación con Las Últimas Noticias, el volante del Bayer Leverkusen comentó sobre la foto viral del deportista con una camiseta en apoyo a Boric. “Esa foto es falsa. El tipo de la foto soy yo, pero lo que sale en la polera es un montaje”. Ante esto, se le preguntó si le había molestado esta situación, lo que, para Aránguiz no fue “para nada” una molestia. “Me reí cuando me la mostraron, pero ojalá que gane (Gabriel Boric)”, añadió.