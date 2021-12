Boric reafirma críticas a Parisi por no pago de pensión de alimentos

El candidato presidencial Gabriel Boric abstuvo haber retirado sus críticas contra Franco Parisi por el no pago de la pensión de alimentos, pero reconoció que “tenemos el deber de conversar con todos quienes sean necesarios”.

“Franco Parisi, le guste a quién le guste, representó a un porcentaje importante de chilenos y chilenas”, afirmó el abanderado de Apruebo Dignidad y enfatizó que “nosotros tenemos el deber de conversar con todos quienes sean necesarios para poder construir el proyecto de cambio que hemos estado planteado”.

“Tal como me junté con la CPC, tal como me he juntado con los sindicatos, con organizaciones sociales, con pymes, me voy a juntar también con los representantes y con el candidato Franco Parisi, como me junté con Marco Enríquez-Ominami. En ese sentido, no voy a discriminar”, comentó.

Sin embargo, dijo que “esas críticas respecto de la pensión de alimentos por supuesto que las mantengo”.

“Uno por estar en campaña no puede cambiar sus convicciones, toda persona que no pague su pensión de alimentos es una persona que está haciendo un mal, que está equivocada y que tiene que responder ante la justicia, pero por sobre todo ante su familia, y en eso yo no tengo ninguna duda y lo voy a mantener”, complementó al respecto Gabriel Boric.

Por lo pronto, se espera que el candidato presidencial participe del espacio “Bad Boys”, plataforma a la que concurren los adherentes del Partido de la Gente (PDG), el lugar político de Franco Parisi.