Sebastián Sichel entregó su apoyo a José Antonio Kast

Durante esta jornada, el excandidato presidencial Sebastián Sichel anunció que apoyará al abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, de cara a la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre.

🔴 AHORA | Sebastián Sichel apoyará a José Antonio Kast: candidato republicano aceptó el petitorio con condiciones https://t.co/rLoly2TqnO pic.twitter.com/W1CIqtiMiO — Radio ADN (@adnradiochile) December 2, 2021

“He conversado hoy con José Antonio Kast y su equipo, quienes me han transmitido su absoluta disposición a incluir y reforzar en su programa los compromisos de los puntos enviados”, dice parte de la declaración pública de Sebastián Sichel.

Recordemos que Sichel le envió un documento a Kast donde se establecen “los nueve compromisos para reforzar la democracia”, las que eran las condiciones para manifestar públicamente el respaldo a su candidatura.

El primer punto del documento hace referencia a “mantener el multilateralismo de las relaciones internacionales de Chile, junto al compromiso de permanecer en las instancias de participación actuales de la ONU y en otros organismos de cooperación internacional”.

El segundo genera más roces entre ambos políticos, ya que Sichel busca un “respeto irrestricto a los Derechos Humanos, mantener el INDH y eliminar del programa la propuesta de un Estado de Emergencia en que el Presidente tenga la facultad de interceptar, abrir, o registrar documentos y todo tipo de comunicaciones, y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles, ni estén destinadas a la detención”.

El tercer punto busca que Kast se comprometa a respetar “a las minorías y diversidades, y condena a discursos de odio esparcidos por redes sociales de adherentes y parlamentarios afines”.

“Reconocimiento explícito de la incidencia humana en el cambio climático y un compromiso respecto de no abrir nuevas termoeléctricas ni retrasar el cierre de las actuales”, pide Sichel en otro de los puntos. También busca que Kast no cierre el Ministerio de la Mujer y no discrimine “respecto del estado civil de las mujeres”, además de aumentar el presupuesto de programas de protección para víctimas de violencia intrafamiliar.

Los tres últimos puntos hacen referencia a un equilibrio presupuestario para disminuir el déficit fiscal, incorporar dentro del programa la pensión de alimentos garantizada y no retroceder en la lucha contra el Covid-19.