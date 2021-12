El dardo de Kast contra Boric: “Cada vez se parece más a mí”

En el marco de las próximas elecciones, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, criticó al representante del Frente Amplio, Gabriel Boric, y lo acusó de haber ido “cambiando de posición” desde las elecciones del pasado 21 de noviembre.

“A mí me sorprende como Gabriel Boric ha ido cambiando de posición. Cada vez se parece más a mí. Estoy sorprendido. Es una cosa curiosa cuando vemos el discurso final de su cierre de campaña y hace un discurso desafiante, casi violento. Ahora ni siquiera me desafía a mí porque no quiere ir a debatir”, dijo Kast.

Kast sobre Boric: "Cada día se parece más a mí" 📡 T13 EN VIVO » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/fFuxF1wqMS — T13 (@T13) December 2, 2021

El candidato que obtuvo mayoría de votos en la primera vuelta, hizo referencia al discurso de Boric, quien ha hablado más sobre seguridad en sus últimas intervenciones y ha ido recorriendo distintos lugares del país.

En esta línea, Kast defendió el viaje que tuvo a Estados Unidos los últimos días y acusó de violencia al candidato de Apruebo Dignidad.

“Chile requiere diálogo y él lo único que no quiere es diálogo, ha generado cada vez más odiosidad. ¿Qué es eso que dice ‘mientras Kast se junta con los poderosos, yo me junto con los pobres’? Eso es violencia, porque todos queremos que en Chile no haya más pobres, pero en Chile no van a dejar de haber pobres si no hay inversión”, afirmó.

“Teníamos que ir a decirles a los inversionistas extranjeros que hoy Chile tiene estabilidad y que hay un equilibrio en el parlamento. Estamos empatados y eso es lo que se define en dos semanas”, concluyó.

Recordemos que el próximo viernes 10 de diciembre será transmitido por Infinita el debate presidencial organizado por la Archi y el 13 de diciembre el programado por la Anatel.