Boric no participará en debate pymes para acudir a votar por el cuarto retiro: “Tengo la obligación de estar en Valparaíso”

El candidato presidencial, Gabriel Boric, sostuvo que estará presente en la Cámara de Diputados para votar el proyecto que permitiría un cuarto retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones. Es por esta razón que Boric no acudirá a un debate organizado por pymes entre él y José Antonio Kast.

En medio de una actividad de campaña en Pudahuel, en la que su equipo lanzó una iniciativa para tocar 1 millón de puertas de todo Chile, para aumentar el respaldo de su candidatura, afirmó que “yo he estado siempre disponible a debatir en todas las instancias necesarias, lo hemos demostrado desde la junta de firmas, pasando por la primaria y primera vuelta”.

“Jamás en toda mi carrera le he hecho el quite al debate. Hoy tenemos una campaña que es corta, que dura dos semanas. Entiendo que tenemos un debate con todos los canales de Chile y ayer teníamos un debate con los gobernadores al que José Antonio Kast no fue”, aseguró Boric.

En lo que respecta al debate con la pymes que se realizará mañana antes de la votación del cuarto retiro, Boric comentó que “efectivamente habíamos confirmado esta presencia, pero hasta el día de hoy no conozco un mecanismo para poder dividirme en dos al mismo tiempo. Entonces, me resulta imposible estar en dos lados y como es una ley de quórum calificado tengo la obligación de estar en Valparaíso”.

En tanto a las diferencias de criterio que aún mantiene sobre ese proyecto con los integrantes económicos que conforman su equipo, quienes se han mostrado contrarios a su aprobación, dijo que “esto lo hemos conversado infinitas veces, no sé cómo preguntan lo mismo. Nosotros vamos a aprobar el cuarto retiro mañana porque hemos recorrido Chile y sabemos que hay muchísima gente que está hasta acá de deudas”.