Cámara de Diputados aprueba proyecto que prohíbe realizar testeo en animales para fines cosméticos

Fueron 113 los votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones los que aprobaron con amplia mayoría de la Cámara las tres mociones distribuidas en un único proyecto, el que tiene por objetivo prohibir el testeo de animales para fines cosméticos. Así, la propuesta de ley avanza a segundo trámite constitucional tras ser despachada al Senado.

La iniciativa llegó a la sala de la Cámara Baja a tres meses de ser aprobada en la Comisión de Salud, instancia que, además de unir tres proyectos que iban en la misma dirección, instaura la ilegalidad del uso de animales para la realización de pruebas de seguridad y eficacia de productos cosméticos, de higiene y odorización personal, considerando todos sus ingredientes y formulaciones.

Con lo anterior, se busca que los fabricantes de los artículos mencionados, utilicen métodos alternativos de pruebas reconocidos por el Instituto de Salud Pública (ISP). De no ser así , arriesgan multas que van de las 500 a 1.200 UTM (26 a 63 millones de pesos aprox.) por el incumplimiento de la normativa y penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio (61 días a tres años).

Esto incluye la comercialización, importación e introducción en el mercado nacional de los productos mencionados. Ello, si hubieren sido probados en animales para demostrar su seguridad y eficacia, posterior a la entrada en vigencia de la ley.

Además, se contempla que la ley entrará en vigencia doce meses después de publicada en el Diario Oficial.

Las prohibiciones no se aplicarán si la prueba es solicitada por el Instituto de Salud Pública (ISP), lo que implementará solo ante la ausencia de otro método o estrategia alternativa al uso de animales reconocida por el ISP o por la OCDE, para demostrar los parámetros de seguridad; que los ingredientes estén sujetos a restricción en su concentración para uso cosmético; considerar que el ingrediente cosmético se use ampliamente y no pueda ser reemplazado por otro capaz de cumplir con una función similar.