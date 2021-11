Nueva variante Covid-19: Científicos aseguran que Ómicron es “la versión más mutada del virus que hemos visto”

En pocos días, la variante Ómicron se expandió por casi todo el mundo, mientras que, rápidamente, científicos intentan caracterizar lo mejor posible al nuevo linaje del Sars-CoV-2.

“Dios mío, la nueva variante # B11259 [B.1.1.529], que posiblemente sea un 500% más infecciosa desde el punto de vista competitivo, es la estadística más asombrosa hasta ahora”, tuiteó Feigl-Ding, un epidemiólogo y miembro principal de la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS, su sigla en inglés) con una imagen de un gráfico que pretende mostrar las ventajas competitivas de las diferentes cepas.

