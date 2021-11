Cadem: Gabriel Boric vencería a José Antonio Kast en segunda vuelta con seis puntos de ventaja

La primera encuesta Cadem luego de las elecciones del pasado 21 de noviembre dan por ganador al candidato de ‘Apruebo Dignidad’.

Según consignó la medición de la empresa, por medio de su encuesta Plaza Pública, Boric (39%), comienza la segunda vuelta con 6 puntos de ventaja sobre José Antonio Kast (33%). El 28% no sabe, no responde o no votaría en el balotaje.

Además, una proyección de la segunda vuelta le da un 54% al candidato del Frente Amplio contra un 46% que alcanzaría el candidato del Partido Republicano.

En cuanto a los votos de Franco Parisi, un 38% de los que votaron por la carta del Partido de la Gente en primera vuelta lo harían ahora por Boric, 23% se inclinará por Kast y 39% está indeciso. En el caso de los que votaron por Sebastián Sichel, un 16% apoyaría ahora al candidato de Apruebo Dignidad, 53% a Kast y 31% está indeciso.

Según consignan desde la empresa: “Quienes votan por Boric son en su mayoría jóvenes entre 18 y 34 años (48%), pertenecientes al sector alto (42%) y medio (42%), que viven en Santiago (43%), votaron apruebo (60%) y se identifican con la izquierda – centro izquierda (84%). Mientras que los votantes de Kast son principalmente adultos sobre 55 años (39%), hombres (35%), de sectores altos (40%), votaron rechazo (85%) y se identifican con la derecha o centro derecha (73%). Por su parte, los indecisos están en su mayoría, en los sectores socioeconómicos bajos (44%), que no votaron par el plebiscito (46%) y sin posición política (60%)“.

Sobre las expectativas, un 44% cree que Boric será el próximo presidente de Chile, mientras que un 41% piensa que será Kast.