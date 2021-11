Variante Omicrón: OMS reconoce riesgo de mutación sudafricana del Coronavirus

Un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se reunió para analizar el surgimiento de una nueva variante del COVID-19 en Sudáfrica. Tras esa discusión, se determinó que esta nueva mutación es digna de preocupación y se le bautizó como variante Omicrón.

La nueva cepa de Coronavirus fue identificada en una muestra tomada el 9 de noviembre, y para los expertos sería la causante de un aumento sostenido de casos en el país africano durante las últimas semanas.

Debido a la aparición de la variante Omicrón, numerosos países ya han suspendido los vuelos a África. De todos modos, ya se registran personas infectadas con la mutación en naciones como Bélgica, Hong Kong, Israel, Lesoto, Botsuana, Zimbabue, Mozambique, Namibia y Eswatini.

Científicos africanos han advertido sobre el potencial peligro de Omicrón, cuya cantidad inusual de mutaciones podría afectar la tasa de contagios e incluso volver ineficientes algunas vacunas contra el COVID-19.

La aparición de Omicrón llevó a la OMS a recalcar la importancia de que exista equidad en el acceso a las vacunas en todo el mundo. Después de todo, las variantes del Coronavirus se producen en población no vacunada. Por eso mismo, hicieron un llamado a garantizar el acceso a dosis en todo el planeta.

The designation of Variant of Concern means: 🔴 countries should share genome sequences 🔴 report initial cases/clusters to WHO 🔴 perform field investigations & lab assessments to understand impacts, epidemiology, severity, effectiveness of public health & social measures https://t.co/n4pQC1SHxb

This new #COVID19 Variant of Concern Omicron underscores the need to accelerate #VaccinEquity and get COVID-19 vaccines to health workers, older people and others at risk who still have not received their first and second doses.#InThisTogether pic.twitter.com/pVqd1G8Rno

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 26, 2021