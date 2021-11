Guillermo Teillier asegura que no hay tiempos para cambios en el programa de Boric

“Nosotros estamos dispuestos a conversar sobre temas programáticos”, afirmó el timonel del Partido Comunista. “Hay un programa de Apruebo Dignidad y ese es el programa”, dijo Guillermo Teillier.

La directiva del PC sostuvo una reunión con los parlamentarios en ejercicio y electos del partido, para abordar los resultados de las elecciones y concordar acciones de trabajo para apoyar la campaña presidencial del candidato de Apruebo Dignidad.

En este marco, se refirió a eventuales modificaciones al programa de Gabriel Boric, ante las incorporaciones de nuevas figuras en el equipo económico y político del candidato presidencial.

“Nosotros estamos dispuestos a conversar sobre temas programáticos. No hay ni tiempo para ir a discutir un nuevo programa, eso no va a ser así, para que quede claro. Hay un programa de Apruebo Dignidad y ese es el programa”, sostuvo Tellier.

Guillermo Tellier, expuso que: “hay temas que indudablemente se pueden conversar, incluso perfeccionar como lo ha dicho Boric. Porque son puntuales las cosas que se han hablado, por ejemplo, el tema de la delincuencia, porque para decir la verdad, nosotros en ese tema nos ha faltado argumentación”.

“En el programa de Boric viene, pero a lo mejor en otro programa viene mejor, bueno eso no es ningún problema en conversarlo. Y en temas medioambientales también, esas son cuestiones, incluso algunas de sentido común, no nos vamos a oponer nosotros a discutir. No, eso está muy bien, pero nosotros creemos que lo principal hoy día no es tanto un elemento aquí y otro acá, lo principal son problemas políticos en el país”, concluyó.