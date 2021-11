El particular regalo que recibió Bachelet de la subsecretaria de Servicios Sociales: Chokitas y Super 8

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Onu recibió un simbólico regalo de la subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares. Pues llegó hasta la oficina en Ginebra de Michelle Bachelet para entregarle una caja de “Súper8” y “Chokita” (Negrita).

Sobre este particular regalo, Balladares explicó a Las Últimas Noticias que quisieron “traer a la ex Presidenta golosinas típicas de nuestro país, que no se pueden comprar en el extranjero y que se echan tanto de menos cuando una está fuera”.

“En el contexto de nuestra visita a Ginebra, la Chokita tiene un rol protagónico porque con su nuevo nombre demuestra el cambio que se está produciendo a nivel culturas”, afirmó.

Dale un vistazo al simbólico regalo que la Subsecretaria @a_balladaresl le entregó hoy en Ginebra a la Alta Comisionada de la @ONU_derechos, Michelle Bachelet.

📲https://t.co/Q0FXUrxzRH pic.twitter.com/7EBA2LbEWn — Subsecretaría Servicios Sociales (@subse_ssociales) November 25, 2021

Pese al simbólico regalo, y de acuerdo a las reacciones y respuestas que tuvo el Twitter de la Subsecretaría de Servicios Sociales, en la opinión pública no se recibió el regalo de buena manera.

Infinitamente pencas. Simbólico sería un botellón de Mote con Huesillo, una empanada de kilo de Pomaire o una cerveza artesanal del sur, no sé. Pero no, le llevan cosas tóxicas, de una marca internacional nativa del país en el que ella vive. Es patético esto. Impresionante. — José Tomás Ferretti (@manfres) November 25, 2021