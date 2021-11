José Piñera celebró el triunfo de Kast y dijo que debe vencer al “campeón del comunismo, Gabriel Boric”

José Piñera, hermano del Presidente Sebastián Piñera y ministro del Trabajo durante la dictadura de Augusto Pinochet, felicitó a José Antonio Kast.

José Antonio Kast, quien con el 100% de las mesas escrutadas alcanzó el 27,91% de las preferencias, avanzó a la segunda vuelta con Gabriel Boric, que se quedó con un 25,84% de los sufragios.

Ante esto, quien es considerado como el “padre” del actual sistema de pensiones, José Piñera, se refirió al triunfo del republicano.

Por medio de su cuenta de Twitter, Piñera dijo que esto es un “gran triunfo por la libertad de Chile”.

“Un campeón del modelo de libre mercado y un hombre de paz, José Antonio Kast, gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales“, dijo Piñera, que mencionó además una foto de la revista “Economía y sociedad” que expresa en su titular: “Un líder de extrema necesidad“.

El ex ministro de Pinochet remarcó que: “debería vencer al campeón del comunismo, Gabriel Boric” y que en caso de ganar el candidato republicano “sería el tercer milagro chileno”.

Great triumph of Liberty in Chile. A champion of the free market model and a man of peace, José Antonio KAST, wins the first round of the presidential elections. Now he should defeat the champion of communism, Gabriel BORIC. It would be the "Third Chilean Miracle". Viva Chile✌️🇨🇱 pic.twitter.com/kZPZTXKiKt

— José Piñera🗽 (@josepinera_en) November 22, 2021