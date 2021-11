Johannes Kaiser: Gobierno rechaza declaraciones de diputado republicano electo

“Es inaceptable”, comentó la ministra Mónica Zalaquett (UDI), luego de las declaraciones del diputado electo por el distrito 10, Johannes Kaiser, del Partido Republicano , quien cuestionó la pertinencia del voto femenino.

Por medio de su cuenta de Twitter, la ministra dijo que: “Es inaceptable que se ponga en duda el derecho a voto de las mujeres. Llegamos a la vida pública para quedarnos y seguiremos trabajando para que más mujeres ocupen espacios de responsabilidad política, por un país mejor y más próspero”.

“Nos parece inaceptable que alguien ponga en duda los derechos civiles que tanto nos ha costado adquirir a las mujeres, y por eso quiero que es tan importante que cada día más mujeres puedan acceder a posiciones donde se toman las decisiones. Estamos muy contentos, el nuevo Congreso va a tener un aumento importantísimo de participación de mujeres”, dijo posteriormente.

Dichas declaraciones surgen tras la viralización de un video en el que Kaiser trataba a los inmigrantes de violadores y comentaba que: “Tú tienes una especie de esquizofrenia: las mujeres dejan de ir al parque a tronar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente, y tú realmente preguntas si el derecho a voto (femenino) fue una buena idea”.

Sobre este tema, el candidato presidencial, José Antonio Kast, aseguró que: “No conozco en detalle las declaraciones que usted me lo plantea, claramente como usted me lo plantea yo no puedo compartir lo que usted señala, pero también hay que ver en qué momento salió el video, cuál es el contexto, cuál es el desarrollo, y él tendrá que dar una explicación”.

“Si usted no es capaz de entender el sarcasmo, le regalo un detector”, contestó Kaiser, agresivamente, a la periodista Montserrat Álvarez durante una entrevista que dio en CHV.