Familia de Tomiii 11 recibió el botón de Diamante en Youtube

A casi tres meses de su muerte, Tomás Blanch conocido como “Tomiii 11” , el pequeño creador de contenidos de 11 años, recibió el esperado botón de Diamante de Youtube.

A fines de agosto, el país entero se conmovió con la partida del youtuber de 11 años, quien cumplió el sueño de generar contenido en internet.

El reconocimiento del botón de Diamante, se obtiene luego de llegar a los 10 millones de suscriptores en el canal de youtube.

“Una visita muy esperada llega a la casa de Tomiii, es algo que le regalaron sus papus”, fue parte de lo que escribió la familia en un video que dura alrededor de 9 minutos. En el registro se puede ver al padre del niño que falleció de un cáncer cerebral, Vicente Blanch, recibiendo una encomienda que luego en familia, abrieron.

El premio venía con una carta que decía: “Hola Tomiii 11, cuando llegaste a los 100 mil suscriptores pensamos ‘oye, este canal tiene buena pinta’. Luego alcanzaste el millón de suscriptores y nos dimos cuenta de que tu éxito no era casualidad. Pero 10 millones nos han dejado con la boca abierta. Como lo has conseguido, 10 millones de suscriptores no es una cifra redonda, es más que la población de Nueva York”.

El texto continuó con: “Asúmelo, ya no eres un gran canal. Ahora eres un fenómeno mundial. Tocaste la tecla adecuada y tienes una legión de fans que espera mucho de ti. Esperamos que aceptes este premio de creador Diamante como símbolo de nuestra admiración y respeto por todo lo que conseguiste. Eres una fuerte inspiración diaria para todos nosotros. Nos has dejado sin palabras, sigue así”.