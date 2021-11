Las claves para lograr una alimentación equilibrada en la tercera edad

22En el día a día siempre es importante tener una dieta balanceada, no sólo para fortalecer el cuerpo, sino que también la mente.

Durante las jornadas laborales, de estudio y de otro tipo de índole, los nutrientes que vamos consumiendo por medio de los diferentes alimentos son clave para mantenerse concentrados y enfocados.

Para las personas mayores, el consumo de nutrientes está cada vez más orientado hacia a una mayor preocupación por lo que comen para poder sentirse mejor y tener una participación más activa en nuestra sociedad.

Es por esto, que la Alimentación Equilibrada (AE) es la que aporta todos los nutrientes esenciales y energía que permite a las personas mantenerse sanas de acuerdo con sus características.

La alimentación equilibrada busca, como bien lo dice su nombre, que exista un equilibrio entre las comidas que consumimos, siempre privilegiando que haya una gran variedad de alimentos. El respeto hacia las porciones que recomiendan los especialistas también es clave, y esto debe adecuarse dependiendo de cada personas y las necesidades que esta tenga. En resumen, es posible comer un asado o una hamburguesa el fin de semana y alimentarse de manera más liviana al día siguiente. Es importante el balance.

Una Alimentación Equilibrada incluye todos los grupos de alimentos en cantidades adecuadas y suficientes para cubrir las necesidades de energía y nutrientes de cada persona según sus características personales: Edad, Género, Estatura, Composición corporal, Nivel de actividad física, etc. Por ejemplo, un hombre de 23 años, deportista, necesita más energía y nutrientes que una mujer de 40 años, sedentaria, por lo tanto, la cantidad y las porciones de alimentos serán distintas.

El concepto de equilibrio se refiere a la proporción que debe existir entre los distintos nutrientes que se consumen diariamente. La recomendación es que del total de nutrientes que ingerimos en un día, el 55% provenga de Carbohidratos, el 30% de Grasas y el 15% de Proteínas.

Pero ¿qué son cada uno de estos nutrientes y dónde los podemos encontrar?

Carbohidratos: Los carbohidratos se encuentran en una amplia variedad de alimentos: pan, legumbres, leche, maíz, papas, galletas, pastas, jugos, pasteles, etc. Además, dentro de estos alimentos, los carbohidratos vienen en una variedad de formas, cómo azúcares, fibras y almidones. Los alimentos ricos en carbohidratos son una parte importante de una dieta equilibrada, ya que proporcionan al cuerpo glucosa, la que se convierte en energía para todos los tejidos del cuerpo.

Proteínas: Las proteínas se encuentran en todo el cuerpo: en los músculos, la piel, el pelo y prácticamente en cualquier otra parte o tejido del cuerpo. Por ejemplo, forma las enzimas que impulsan muchas reacciones químicas o la hemoglobina que transporta el oxígeno en la sangre. Las proteínas están compuestas por un componente básico llamado ¨aminoácido¨, algunos de estos se consideran ¨esenciales¨, ya que nuestro cuerpo no los puede sintetizar y por lo tanto deben provenir de los alimentos. Las proteínas se pueden encontrar en carnes, pescados, huevos, lácteos, legumbres, frutos secos y semillas, granos integrales e incluso en menor proporción en frutas y verduras.

Grasas: Este nutriente es conocido por su alto aporte de energía, de hecho, su función más conocida en el cuerpo es la de almacenar grasas. Sin embargo, cumple otras funciones esenciales en nuestro cuerpo, y al contrario de lo que se piensa, no hay que eliminar las grasas, pero si cuidar la proporción entre las grasas insaturadas, que se encuentran en pescados, aceites vegetales, semillas, frutos secos, palta, etc.; y las grasas saturadas que se encuentran en alimentos procesados, mantequilla, cortes grasos de carne, etc.

Es importante comprender que los alimentos son muchísimo más complejos que esta lista, y no pueden ser clasificados como fuente de un único nutriente. De hecho, un alimento puede aportar un único tipo de nutriente o bien, ser una combinación de estos. Por ejemplo: un lácteo aporta los 3 tipos de nutrientes; una carne, proteínas y grasas y una fruta sólo carbohidratos.

Encuesta Observatorio del Consumidor

A través de su mesa de alimentación equilibrada, Agrosuper realizó un estudio para conocer mejor los hábitos de alimentación en personas mayores de 64 años

Resultados arrojados por la encuesta:

Las condiciones sanitarias propiciaron que las personas comenzaran a cocinar más en sus casas y con esto empezó a crecer el interés por una nutrición equilibrada. El 80% de los encuestados declaró que desde el inicio de la pandemia cocinan más que antes de 2020.

La mitad de los encuestados siente que la cocina cambió, ya que ahora le dedican más tiempo y pueden optar por opciones más nutritivas y saludables.

En esa línea el 85% compra la mercadería de su casa.

¿Qué consideran a la hora de elegir una proteína?

Para elegir la proteína que van a consumir, no solo buscan beneficios a corto plazo, sino que también lo hacen pensando en el futuro.

Esto se traduce en que un 69% de los encuestados prefiere productos bajos en sodio y busca cortes magros, sin marinar y que sean una buena fuente de proteína.

Otros datos relevantes