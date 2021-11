Yasna Provoste reconoce derrota y condiciona apoyo a Gabriel Boric para la segunda vuelta

Yasna Provoste, abanderada de Nuevo Pacto Social salió a reconocer la derrota en la primera vuelta presidencial.

Provoste comenzó diciendo: “Quiero agradecer el despliegue de todas las personas que participaron en esta campaña a lo largo de todo el país“.

En torno a los resultados de los comicios, la candidata de la centroizquierda dijo que el pacto “no logró movilizar los apoyos necesarios para pasar al balotaje“.

Sobre sus inicios en la política, Provoste dijo que ella entró a militar “en un periodo muy oscuro de nuestro país, donde militar te podía costar la vida“. Y por lo mismo, agregó que: “El espíritu totalitario que representa José Antonio Kast recuerda lo que ocurrió durante la dictadura de Augusto Pinochet“.

Finalmente, sobre los apoyos a Gabriel Boric, la candidata dejó en suspenso si se sumará o no a la campaña de Boric. “Hoy no podemos dejar de manifestar que nuestra voluntad no puede ser neutra, no permitir el avance del fascismo que representa Kast. Vamos a seguir en un proyecto de centroizquierda. Primero quiero escuchar a Gabriel Boric para ver qué proyecto le quiere ofrecer al país“, cerró Yasna Provoste.